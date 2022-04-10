Люк де Йонг попал в заявку «Барселоны» на матч с «Леванте», Пике - нет

«Барселона» готовится к матчу тридцать первого тура чемпионата Испании против «Леванте», и за сутки до игры Хави Эрнандес, наставник каталонского суперклуба, обнародовал заявку на матч.

В нее не попал получивший повреждение в предыдущей игре Херард Пике, зато присутствует король игры на втором этаже - голландский нападающий Люк де Йонг, уже не раз выручавший Хави на последних минутах матчей.

Ожидается, что Пике заменит Клеман Ленгле - французский защитник уже выступал в этой роли во Франкфурте, где «Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.