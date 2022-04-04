Гави откажет «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», чтобы остаться в «Барселоне»

17-летний полузащитник «Барселоны» Гави не собирается покидать клуб, несмотря на интерес английских грандов.

Вундеркинд не соблазнился интересом к своей персоне со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», которые могли воспользоваться тяжёлым финансовым положением «Барселоны», чтобы переманить испанца к себе. Об этом рассказывает издание 90min.

Контракт Гави с каталонцами истекает следующим летом. Юный хавбек хочет продолжить своё пребывание на «Камп Ноу», но надеется на более выгодный контракт. В настоящий момент стороны, несмотря на взаимную заинтересованность, не достигли согласия в переговорах.