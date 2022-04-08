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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны первые два вопроса, которые задал вставший у руля «Барселоны» Хави каждому из футболистов

08 Апреля 2022 • 21:48 Комментировать
Леванте
...
Барселона
6.60 4.90 1.45
10.04 22:00

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре прошлого года и он преобразил выступления клуба. Уже никто и не вспоминает о неудачах начала сезона - сейчас «Барселона» не проигрывает уже в четырнадцати матчах кряду.

О том, как Хави удалось мотивировать своих футболистов, рассказывает Diario Sport. По информации источника, первым делом Хави задал каждому из них по два вопроса. Первый - готовы ли они выступать за команду. Второй вопрос - более оригинален, он звучит «готовы ли вы к тому, что будете выходить на замену на 92-й минуте».

Эти вопросы, как считает источник, показывает важности дисциплины и самопожертвования у Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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