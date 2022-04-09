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Хави о Гави: «Он хочет остаться»

09 Апреля 2022 • 15:39 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.60 4.80 1.45
10.04 22:00
Наставник каталонской «Барселоны» Хави сказал о том, что у него присутствует оптимизм насчёт ситуации с истекающим в 2023 году контрактом полузащитника Гави. По словам тренера, полузащитник хочет остаться на «Камп Ноу».
 
«Я с оптимизмом отношусь к этой ситуации. Гави хочет остаться. Всё зависит от клуба, игрока и его агента. Он заслуживает остаться. Я надеюсь, что это произойдёт», – сказал Хави на своей пресс-конференции.
 
Итальянский журналист Фабрицио Романо отмечает, что в текущий момент стороны активно ведут переговоры по продлению контракта. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован лондонский «Челси».
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Евро-Футбол.Ру,
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