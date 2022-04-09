Хави о Гави: «Он хочет остаться»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави сказал о том, что у него присутствует оптимизм насчёт ситуации с истекающим в 2023 году контрактом полузащитника Гави. По словам тренера, полузащитник хочет остаться на «Камп Ноу».

«Я с оптимизмом отношусь к этой ситуации. Гави хочет остаться. Всё зависит от клуба, игрока и его агента. Он заслуживает остаться. Я надеюсь, что это произойдёт», – сказал Хави на своей пресс-конференции.

Итальянский журналист Фабрицио Романо отмечает, что в текущий момент стороны активно ведут переговоры по продлению контракта. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован лондонский «Челси».