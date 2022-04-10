Жорди Альба вошел в десятку лучших по количеству матчей за «Барселону»

Атакующий защитник Жорди Альба вышел в стартовом составе в гостевом матче «Барселоны» против «Леванте», и это уже 421-й матч Альбы в составе каталонского гранда, в котором он дебютировал в 2012-м году. По этому показателю Альба вышел на десятое место в общей иерархии каталонского суперклуба. Лидирует же по количеству матчей за «Барселону», конечно же, Лионель Месси - 778 матчей. Лишь одиннадцать игр ему уступает Хави, нынешний тренер клуба - 767 матчей. Наконец, на третьем месте - Андрес Иньеста, который сыграл в 674 матчах.