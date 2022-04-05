Дембеле уступает по количеству голевых передач в Испании лишь Бензема

Успехи Усмана Дембеле в последних матчах очевидны - всего лишь буквально за два месяца француз кардинально изменил свой КПД на поле и теперь из бесполезного элемента превратился чуть ли не в ключевого игрока команды. Теперь на его счету уже десять голевых передач в сезоне, и это - именно то, что хочет от Дембеле главный тренер команды Хави Эрнандес.

Как сообщает El Mundo Deportivo, лишь Карим Бензема имеет больше результативных передач в нынешнем сезоне, нежели Дембеле - одиннадцать. Третье место в испанском чемпионате занимает Оскар Трехо из «Райо Вальекано», у которого девять результативных передач.