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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле уступает по количеству голевых передач в Испании лишь Бензема

05 Апреля 2022 • 04:39 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.80 4.80 1.43
10.04 22:00

Успехи Усмана Дембеле в последних матчах очевидны - всего лишь буквально за два месяца француз кардинально изменил свой КПД на поле и теперь из бесполезного элемента превратился чуть ли не в ключевого игрока команды. Теперь на его счету уже десять голевых передач в сезоне, и это - именно то, что хочет от Дембеле главный тренер команды Хави Эрнандес.

Как сообщает El Mundo Deportivo, лишь Карим Бензема имеет больше результативных передач в нынешнем сезоне, нежели Дембеле - одиннадцать. Третье место в испанском чемпионате занимает Оскар Трехо из «Райо Вальекано», у которого девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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