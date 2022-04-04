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Спортивный директор «Барселоны» высказался о продлении контрактов Дембеле и Араухо

04 Апреля 2022 • 00:00 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.90 4.90 1.42
10.04 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал ситуацию с контрактами Усмана Дембеле и Рональда Араухо.

«Всем известно, в каком финансовом положении находится наш клуб. Тем, кто хочет остаться, придётся пойти на уступки и согласиться с ограниченными условиями. Это касается как Дембеле, так и других игроков, которые хотят быть здесь, – заявил Алемани. – Интерес к Рюдигеру никак не влияет на будущее Араухо. Сказанное про Усмана относится и к нему. Мы знаем, что он рад остаться, но все должны понимать положение клуба и адаптироваться к ситуации», – цитирует спортдира каталонцев журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Усмана Дембеле истекает в июне текущего года, а соглашение Рональда Араухо действует до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антонио Рюдигер Усман Дембеле Рональд Араухо Матеу Алемани
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