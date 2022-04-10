«Барселона» уверена в продлении контракта Дембеле

Руководство «Барселоны» убеждено в успешном исходе переговоров по новому контракту с Усманом Дембеле.

24-летний вингер станет свободным агентом уже через два с половиной месяца, если не заключит новую сделку с «Барселоной». Однако в каталонском клубе убеждены, что француз продлит своё соглашение, сообщает издание Mundo Deportivo.

По данным источника, продление контракта затягивается из-за требований Дембеле по размеру подъёмного бонуса за подписание нового договора, что, впрочем, не мешает боссам «сине-гранатовых» смотреть на ситуацию с оптимизмом.

Ранее сообщалось, что в услугах Усмана Дембеле заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси».