Хави: «Дембеле счастлив и мотивирован»

Наставник «Барселоны» Хави буквально цементирует клуб - сегодня было объявлено, что Рональд Араухо остается в команде, но Хави продолжает работу и по другим игрокам. Он всячески располагает к продлению контракта и Усмана Дембеле, который при нем действительно раскрылся ссамой лучшей стороны и уже вышел на второе место в Ла Лиге по количеству сделанных голевых передач. На пресс-конференции перед матчем с «Айнтрахтом» Хави не жалел теплых слов в адрес Дембеле:

- Он счастлив, он мотивирован, он проявляет менталитет победителя. Я не знаю, как и что было не так до меня, но сейчас он - пример для всех, его отношение, его профессионализм, - заявил Хави.