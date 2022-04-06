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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Дембеле счастлив и мотивирован»

06 Апреля 2022 • 23:52 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.90 5.00 1.42
10.04 22:00

Наставник «Барселоны» Хави буквально цементирует клуб - сегодня было объявлено, что Рональд Араухо остается в команде, но Хави продолжает работу и по другим игрокам. Он всячески располагает к продлению контракта и Усмана Дембеле, который при нем действительно раскрылся ссамой лучшей стороны и уже вышел на второе место в Ла Лиге по количеству сделанных голевых передач. На пресс-конференции перед матчем с «Айнтрахтом» Хави не жалел теплых слов в адрес Дембеле:

- Он счастлив, он мотивирован, он проявляет менталитет победителя. Я не знаю, как и что было не так до меня, но сейчас он - пример для всех, его отношение, его профессионализм, - заявил Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле Рональд Араухо
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