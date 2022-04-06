Роналдиньо восхищается Педри

Бывший кумир болельщиков «Барселоны», выступления которого они тепло вспоминают и сегодня, высказался по поводу сегодняшних звезд «Барселоны». К таковым Роналдиньо относит и Педри, который в последнее время все чаще и чаще срывает аплодисменты.

«Гаучо» считает, что Педри может стать игроком, который будет определять будущее каталонского суперклуба. Роналдиньо выступл в составе «Барселоны» с 2003-го по 2008-й год.

- Педри - огромный талант, и он показывает это. Я надеюсь, что он сможет стать символом эпохи для «Барселоны», - заявил Роналдиньо, слова которого цитирует социальная сеть «Барселоны».