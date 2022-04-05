Роналдиньо: «Хави видел футбол по-особенному, даже когда был игроком»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением об успехах главного тренера Хави Эрнандеса и полузащитника Педри

«Очень рад за Хави. Надеюсь, он продолжит в том же духе, и команда под его руководством будет выступать всё лучше и лучше. Когда мы вместе с ним играли за «Барселону», мы были очень близки, и он уже тогда видел футбол не как игрок, а как тренер», – рассказал бразилец в интервью Radio Marca.

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» также поделился мыслями об игре 19-летнего полузащитника «Барселоны» Педри, который проводит впечатляющий отрезок под руководством Хави: «Педри очень хорош, у него отличные данные. Я уверен, что он войдёт в историю».