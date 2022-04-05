Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдиньо: «Хави видел футбол по-особенному, даже когда был игроком»

05 Апреля 2022 • 21:34 Комментировать
Леванте
...
Барселона
7.00 4.90 1.42
10.04 22:00

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением об успехах главного тренера Хави Эрнандеса и полузащитника Педри

«Очень рад за Хави. Надеюсь, он продолжит в том же духе, и команда под его руководством будет выступать всё лучше и лучше. Когда мы вместе с ним играли за «Барселону», мы были очень близки, и он уже тогда видел футбол не как игрок, а как тренер», – рассказал бразилец в интервью Radio Marca.

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» также поделился мыслями об игре 19-летнего полузащитника «Барселоны» Педри, который проводит впечатляющий отрезок под руководством Хави: «Педри очень хорош, у него отличные данные. Я уверен, что он войдёт в историю».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Хави Эрнандес Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕВАНТЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
21:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила Рафинье контракт, рассчитанный до 2026 года
21:34 · Испания. Ла Лига
Роналдиньо: «Хави видел футбол по-особенному, даже когда был игроком»
19:31 · Испания. Ла Лига
Агент Араухо – о новом контракте с «Барселоной»: «Осталось уладить последние детали»
19:05 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» сравнялся с лучшими командами Европы по «сухим» матчам
15:55 · Испания. Ла Лига
Малком: «Общаюсь с Бускетсом и Альбой — они отличные ребята»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эмери сравнил работу тренером в «Ньюкасле» и «Арсенале»
14:35 · Германия. Бундеслига
Пау Торрес о Левандовски: «Он совершенный нападающий»
14:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снова не смогла договориться с Дембеле, назначена новая встреча 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Лебёф предрёк победу «Челси» над «Реалом»
13:23 · Италия. Серия А
«Барселона» возобновила интерес к Рабьо
13:14 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Вернулся в сборную не для того, чтобы войти в историю»
12:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» презентовал Винисиуса Тобиаса
12:29 · Италия. Серия А
Дибала пообщался с Симеоне по поводу возможного перехода в «Атлетико»
12:03 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила Левандовски двухлетний контракт
11:04 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Надеюсь, что смогу еще много лет играть в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем