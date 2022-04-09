Депай и Люк де Йонг смогут сыграть в матче с «Леванте»

Голландские нападающие «Барселоны» Мемфис Депай и Люк де Йонг смогут сыграть в предстоящем матче испанского чемпионата с «Леванте».

По информации Diario Sport, оба голландских футболиста провели полноценную тренировку с каталонской командой и, скорее всего, смогут выйти на поле в предстоящем поединке с «Леванте». Напомним, что Депай восстановился после мышечного повреждения, а Люк де Йонг вылечился после коронавируса.

Встреча между «Барселоной» и «Леванте» состоится десятого апреля в 22.00 по московскому времени.