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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике не поможет «Барселоне» в ближайшем матче

08 Апреля 2022 • 23:14 Комментировать
Леванте
...
Барселона
6.60 4.90 1.45
10.04 22:00

Защитник «Барселоны» Херард Пике пропустит встречу чемпионата Испании против «Леванте» из-за травмы.

35-летний испанец травмировался в гостевом матче четвертьфинала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» (1:1), вынужденно покинув поле на 23-й минуте встречи.

Как стало известно, из-за травмы бедра Пике не успеет восстановиться до матча Ла Лиги против «Леванте», который будет сыгран 10-го апреля. При этом опытный центрбек, вероятно, сможет восстановиться к ответному поединку против «Айнтрахта». Точные сроки возвращения игрока пока не называются.

Херард Пике провёл 38 игр за «Барселону» во всех турнирах текущего сезона, трижды став автором гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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