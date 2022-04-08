Пике не поможет «Барселоне» в ближайшем матче

Защитник «Барселоны» Херард Пике пропустит встречу чемпионата Испании против «Леванте» из-за травмы.

35-летний испанец травмировался в гостевом матче четвертьфинала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» (1:1), вынужденно покинув поле на 23-й минуте встречи.

Как стало известно, из-за травмы бедра Пике не успеет восстановиться до матча Ла Лиги против «Леванте», который будет сыгран 10-го апреля. При этом опытный центрбек, вероятно, сможет восстановиться к ответному поединку против «Айнтрахта». Точные сроки возвращения игрока пока не называются.

Херард Пике провёл 38 игр за «Барселону» во всех турнирах текущего сезона, трижды став автором гола.