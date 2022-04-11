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Чемпионат Испании. Ла Лига

Люк де Йонг снова выручил «Барселону» на последних минутах

11 Апреля 2022 • 00:01 Комментировать (1)
Леванте
2:3
Барселона
окончен

В драматическом матче тридцать первого тура испанской Примеры «Барселоне» удалось вырвать победу в гостевом матче с «Леванте», несмотря на три полученных в свои ворота пенальти. Решающий мяч забил выпущенный на замену Люк де Йонг, который забил, разумеется, ударом головы после подачи Альбы.

«Барселона» продолжает погоню за «Реалом», отставая на девять очков.

Протокол игры  
Леванте 2:3Барселона
(1:0) Моралес Луис52'   
  59'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:1)
  63'Педри (1:2)
(2:2) Мелеро Гонсало83'   
  90'Де Йонг Люк (2:3)
Карденас ДаниМирамон ХорхеРобер ПьерПостиго СерхиоВезу Рубен  76' (Кантеро Алехандро (  76') СонРадоя Неманья  76' (Барди Энис (  76') ПепелуКампанья Хосе   11'  65' (Мелеро Гонсало (  65') Рохер Марти  65' (Гомес Даниэль (  65') Моралес Луис  90' (Пубиль Марк (  90')
Запасные: Малса МикаэльВукчевич НиколаКоке Хорхе IIАйтор ФернандесДуарте ОскарСараччи МарселоСольдадо Роберто
Тер Штеген Марк-АндреАлвес Даниэл  81' (Ленгле Клеман (  81') Араухо Рональд   87'Гарсия ЭрикАльба ЖордиГонсалес Нико  56' (Педри (  56') Бускетс СерхиоДе Йонг Френки  57' (Гави (  57') Дембеле Усман  85' (Траоре Адама (  85') Обамеянг Пьер-Эмерик  84' (Де Йонг Люк (  84') Торрес Ферран
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардНето МурараМингеса ОскарКаревич Лазар
10 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг
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окончен Эспаньол 1:0 Сельта 2.95 3.10 2.60
окончен Эльче 1:2 Реал Сосьедад 4.00 3.35 2.00
окончен Леванте 2:3 Барселона 7.60 5.10 1.40
11.04  22:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.22 3.30 3.45
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Сегодня, 11 Апреля
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