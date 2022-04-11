Люк де Йонг снова выручил «Барселону» на последних минутах

В драматическом матче тридцать первого тура испанской Примеры «Барселоне» удалось вырвать победу в гостевом матче с «Леванте», несмотря на три полученных в свои ворота пенальти. Решающий мяч забил выпущенный на замену Люк де Йонг, который забил, разумеется, ударом головы после подачи Альбы.

«Барселона» продолжает погоню за «Реалом», отставая на девять очков.