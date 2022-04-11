Люк де Йонг снова выручил «Барселону» на последних минутах

В драматическом матче тридцать первого тура испанской Примеры «Барселоне» удалось вырвать победу в гостевом матче с «Леванте», несмотря на три полученных в свои ворота пенальти. Решающий мяч забил выпущенный на замену Люк де Йонг, который забил, разумеется, ударом головы после подачи Альбы.
«Барселона» продолжает погоню за «Реалом», отставая на девять очков.
Протокол игры
|(1:0) Моралес Луис52'
|59'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:1)
|63'Педри (1:2)
|(2:2) Мелеро Гонсало83'
|90'Де Йонг Люк (2:3)
Карденас Дани•Мирамон Хорхе•Робер Пьер•Постиго Серхио•Везу Рубен 76' (Кантеро Алехандро ( 76') •Сон•Радоя Неманья 76' (Барди Энис ( 76') •Пепелу•Кампанья Хосе 11' 65' (Мелеро Гонсало ( 65') •Рохер Марти 65' (Гомес Даниэль ( 65') •Моралес Луис 90' (Пубиль Марк ( 90')
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл 81' (Ленгле Клеман ( 81') •Араухо Рональд • 87'Гарсия Эрик•Альба Жорди•Гонсалес Нико 56' (Педри ( 56') •Бускетс Серхио•Де Йонг Френки 57' (Гави ( 57') •Дембеле Усман 85' (Траоре Адама ( 85') •Обамеянг Пьер-Эмерик 84' (Де Йонг Люк ( 84') •Торрес Ферран
10 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).