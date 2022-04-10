Роналдиньо многого ждёт от Педри и Фати

Звезда «Барселоны» в нулевых, несравненный Роналдиньо, по-прежнему следит за выступлениями своего бывшего клуба. Бразилец восторгал поклонников «Барселоны» и футбола в целом в период с 2003-го по 2008-й год.

Роналдиньо верит в молодежь «Барселоны» - и особенно его впечатляют такие таланты, как Ансу Фати и Педри.

- Ансу очень хорошо начал, я считаю, что он может войти в историю «Барселоны». Жду от него чего-то очень красивого. Нужно лишь чуть терпения. То же самое могу сказать про Педри. Очень качественный игрок, - считает «Гаучо», слова которого цитирует El Mundo Deportivo.