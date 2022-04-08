Луис Суарес убедил Араухо остаться в «Барселоне»

Даже покинув «Барселону», причем не в самых приятных обстоятельствах, Луис Суарес остается верным своему любимому клубу и приносит ему пользу. Именно он убедил талантливого Рональда Араухо продлить соглашение с каталонским суперклубом - Араухо посматривал по сторонам, несмотря на желание «Барселоны» продолжить сотрудничество, однако слово Суареса оказалось очень веским аргументом для его соотечественника, сообщает Sport.es.

Решающая встреча имела место совсем недавно - во время перерыва для матчей сборной Суарес обсудил ситуацию с Араухо еще раз, и после этого последовало объявление о продлении контракта.

- Мы общаемся, после каждого матча списываемся. Он очень помог мне попасть в основную команду. Луис - великий игрок, но также он отменный человек, - подтвердил Араухо испанским журналистам.

Болельщикам «Барселоны» следовало бы поблагодарить «Эль Пистолеро»!