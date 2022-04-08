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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес убедил Араухо остаться в «Барселоне»

08 Апреля 2022 • 22:43 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.60 4.90 1.45
10.04 22:00

Даже покинув «Барселону», причем не в самых приятных обстоятельствах, Луис Суарес остается верным своему любимому клубу и приносит ему пользу. Именно он убедил талантливого Рональда Араухо продлить соглашение с каталонским суперклубом - Араухо посматривал по сторонам, несмотря на желание «Барселоны» продолжить сотрудничество, однако слово Суареса оказалось очень веским аргументом для его соотечественника, сообщает Sport.es.

Решающая встреча имела место совсем недавно - во время перерыва для матчей сборной Суарес обсудил ситуацию с Араухо еще раз, и после этого последовало объявление о продлении контракта.

- Мы общаемся, после каждого матча списываемся. Он очень помог мне попасть в основную команду. Луис - великий игрок, но также он отменный человек, - подтвердил Араухо испанским журналистам.

Болельщикам «Барселоны» следовало бы поблагодарить «Эль Пистолеро»!

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес Рональд Араухо
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