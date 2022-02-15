Иньеста: «Барселона» - мой дом, другого у меня нет

Легендарный полузащитник Андрес Иньеста - один из тех, кто писал историю «Барселоны». Сейчас он с интересом следит за тем, как возрождает команду его верный соратник Хави. Известный испанский стример Херард Ромеро решил поговорить с Андресом и задал ему логичный вопрос - а не видит ли он самого себя у руля «Барселоны» в будущем?

- Знаешь, я пока не могу сказать, что будет в будущем. Пока что я еще смотрю на футбол глазами игрока. Наверное, в будущем мне бы хотелось стать игроком или спортивным директором. Хочу быть в футболе. И хочу видеть успешную «Барсу». Я хотел бы помочь клубу. Это мой дом, я другого не знаю. Нужно терпение и все пойдет на лад, - ответил Иньеста.