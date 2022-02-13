Лапорта: «Я оптимист, у «Барселоны» есть шансы обогнать «Реал» и выиграть Ла Лигу»

Судя по всему, зимние трансферы «Барселоны» придали некой уверенности представителям клуба. Каталонцы сходу начали демонстрировать более удачные результаты, которые заставили президента Жоана Лапорту поверить в спасение провального, как казалось осенью, сезона.

В интервью для Mundo Deportivo чиновник прокомментировал очередную осечку мадридского «Реала» в чемпионате, добавив, что «сине-гранатовые» теперь могут вновь рассчитывать на титул первенства.

«Я оптимист, у «Барселоны» есть шансы обогнать «Реал» и выиграть Ла Лигу. Наше время еще придет. Думаю, нам под силу сделать невероятный рывок», - заявил Лапорта.