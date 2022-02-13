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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Я оптимист, у «Барселоны» есть шансы обогнать «Реал» и выиграть Ла Лигу»

13 Февраля 2022 • 20:44 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.50 3.90 1.75
Через 1 ч. 34 мин.

Судя по всему, зимние трансферы «Барселоны» придали некой уверенности представителям клуба. Каталонцы сходу начали демонстрировать более удачные результаты, которые заставили президента Жоана Лапорту поверить в спасение провального, как казалось осенью, сезона.

В интервью для Mundo Deportivo чиновник прокомментировал очередную осечку мадридского «Реала» в чемпионате, добавив, что «сине-гранатовые» теперь могут вновь рассчитывать на титул первенства.

«Я оптимист, у «Барселоны» есть шансы обогнать «Реал» и выиграть Ла Лигу. Наше время еще придет. Думаю, нам под силу сделать невероятный рывок», - заявил Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
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