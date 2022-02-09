Обамеянг надеется выйти в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Эспаньолом»

Новобранец «Барселоны», форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, вышел на поле на 60-й минуте матча с «Атлетико». Он очень старался отметиться в первом же матче за клуб, но не сумел записать на свой счет результативные действия. Как сообщает Diario Sport, сейчас габонский футболист усердно тренируется по особой программе, стремясь быть готовым отыграть весь матч. Обамеянг не выходил на поле в стартовом составе с декабря, когда еще выступал за «Арсенал».

«Барселона» в результате победы над «Атлетико» вышла на чистое четвертое место, а если считать по потерянным очкам, то она и вовсе идет третьей. Следующий матч команда проведет 13 февраля против «Эспаньола».