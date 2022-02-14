Хави высказался о голевой серии Люка де Йонга

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру голландского форварда Люка де Йонга в последних матчах. Нападающий забил четыре гола в пяти играх, а в дерби с «Эспаньолом» (2:2) вырвал ничью для «сине-гранатовых» на последних секундах.

«Результативность Люка? Это не стечение обстоятельств. Де Йонг – большой профессионал, он пример для других футболистов команды. У него достаточно неплохая реализация. Всегда ставлю его в пример другим игрокам», - передает слова Эрнандеса газета Marca.

«Барселона» арендовала 31-летнего голландца у «Севильи» до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги де Йонг отметился четырьмя голами в 13 поединках.