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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отметил 100 дней у руля «Барселоны»

15 Февраля 2022 • 07:07 Комментировать
Эспаньол
2:2
Барселона
окончен

Сто дней у руля клуба - это серьезный срок, сравнимый со ста первыми днями работы нового правительства. К этому рубежу команда подошла с относительно неплохими показателями - «Барселона» не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей, выиграв четыре из них.

Особенно бодрой была недавняя победа над «Атлетико» - нынешняя «Барселона» очень редко забивает три и более мячей за матч, а тут были забиты сразу четыре, да еще и в ворота чемпиона Испании. В целом же при Хави команда проиграла  в чемпионате лишь один матч - 4 декабря прошлого года против «Бетиса».

Но в других турнирах не все так гладко. Хави не сумел предотвратить вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов, также «Барселона» покинула Кубок Испании и Суперкубок Испании.

За первые сто дней у руля «Барселоны» Хави задействовал 33 игрока, чаще всего при нем играли тер Штеген (15 игр), Бускетс (15), Араухо (15), Пике (15), Жорди Альба (14), Френки де Йонг (15), Гави (13) и Нико Гонсалес (16). Это, по сути, игроки, в которых Хави уверен больше всего.

Больше всего голов при Хави забил не кто иной как Люк де Йонг - целых четыре гола, в том числе и спасительный в матче против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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