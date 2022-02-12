Адама Траоре пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом»

Полузащитник Адама Траоре здорово проявил себя в первом же матче после возвращения в «Барселону», успешно сыграв против «Атлетико», но выступление в следующем матче может быть под вопросом. В воскресенье «Барселоне» предстоит номинально выездной матч против «Эспаньола», но накануне Траоре был вынужден пропустить тренировку.

Как сообщает El Mundo Deportivo, причина достаточно банальна - расстройство желудка. Оправится ли от него Траоре к воскресенью, пока неизвестно. Решение, подчеркивает источник, будет принято уже буквально накануне матча.

Точно отсутствовать будет Мемфис Депай, но ожидается, что он вернется к матчу с «Наполи».