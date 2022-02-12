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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адама Траоре пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом»

12 Февраля 2022 • 07:10 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.70 4.00 1.70
13.02 23:00

Полузащитник Адама Траоре здорово проявил себя в первом же матче после возвращения в «Барселону», успешно сыграв против «Атлетико», но выступление в следующем матче может быть под вопросом. В воскресенье «Барселоне» предстоит номинально выездной матч против «Эспаньола», но накануне Траоре был вынужден пропустить тренировку.

Как сообщает El Mundo Deportivo, причина достаточно банальна - расстройство желудка. Оправится ли от него Траоре к воскресенью, пока неизвестно. Решение, подчеркивает источник, будет принято уже буквально накануне матча.

Точно отсутствовать будет Мемфис Депай, но ожидается, что он вернется к матчу с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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