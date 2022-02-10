Женская «Барселона» выиграла 21 матч из 21 проведенного в чемпионате Испании

9:1 - с таким счетом выиграла свой последний матч женская команда «Барселоны» в чемпионате Испании, смяв оборону соперниц из «Реал Сосьедада». Этот счет вполне красноречиво отображает преимущество, которое имеет в этом сезоне женская команда «блауграны», где ее показатели настолько фантастические, что сами по себе заслуживают быть упомянутыми. Из 21 матча в чемпионате Испании «Барселона» выиграла все до единого. За 21 матч команда забила 122 гола и пропустила всего лишь шесть мячей! В среднем команда забивает почти 6 голов за игру - 5,8, если быть точными.

Она лидирует с преимуществом в 19 очков над ближайшим соперником, при этом до конца сезона остаются еще девять туров - то есть, при определенном раскладе, «Барселона» уже через два тура могла бы отметить досрочное чемпионство, когда до конца сезона будут оставаться еще семь туров.