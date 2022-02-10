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Чемпионат Испании. Ла Лига

Женская «Барселона» выиграла 21 матч из 21 проведенного в чемпионате Испании

10 Февраля 2022 • 00:32 Комментировать (1)
Эспаньол
...
Барселона
4.60 3.85 1.73
13.02 23:00

9:1 - с таким счетом выиграла свой последний матч женская команда «Барселоны» в чемпионате Испании, смяв оборону соперниц из «Реал Сосьедада». Этот счет вполне красноречиво отображает преимущество, которое имеет в этом сезоне женская команда «блауграны», где ее показатели настолько фантастические, что сами по себе заслуживают быть упомянутыми. Из 21 матча в чемпионате Испании «Барселона» выиграла все до единого. За 21 матч команда забила 122 гола и пропустила всего лишь шесть мячей! В среднем команда забивает почти 6 голов за игру - 5,8, если быть точными.

Она лидирует с преимуществом в 19 очков над ближайшим соперником, при этом до конца сезона остаются еще девять туров - то есть, при определенном раскладе, «Барселона» уже через два тура могла бы отметить досрочное чемпионство, когда до конца сезона будут оставаться еще семь туров.

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Барселона
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Vova52
10 Февраля 2022 в 00:47
molodci devochki...
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