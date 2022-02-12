Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена, он пропустит два матча

Дисквалификация защитника Дани Алвеса из «Барселоны» остается в силе, он пропустит два матча. Алвес был дисквалифицирован после прямой красной карточки в матче 23-го тура против мадридского «Атлетико», но «Барселона» попробовала оспорить это решение, надеясь сократить дисквалификацию до стандартного одного матча. Но ей было в этом отказано, сообщает Football Espana.

Это означает, что Алвес пропустит барселонское дерби с «Эспаньолом» 13 февраля, а также поединок с «Валенсией», который состоится 20 февраля. В текущем сезоне на счету 38-летнего футболиста - один гол и три голевых передачи в пяти проведенных матчах.