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Чемпионат Испании. Ла Лига

Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена, он пропустит два матча

12 Февраля 2022 • 00:40 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.70 4.00 1.70
13.02 23:00

Дисквалификация защитника Дани Алвеса из «Барселоны» остается в силе, он пропустит два матча. Алвес был дисквалифицирован после прямой красной карточки в матче 23-го тура против мадридского «Атлетико», но «Барселона» попробовала оспорить это решение, надеясь сократить дисквалификацию до стандартного одного матча. Но ей было в этом отказано, сообщает Football Espana.

Это означает, что Алвес пропустит барселонское дерби с «Эспаньолом» 13 февраля, а также поединок с «Валенсией», который состоится 20 февраля. В текущем сезоне на счету 38-летнего футболиста - один гол и три голевых передачи в пяти проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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