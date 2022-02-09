Араухо и Гави согласны остаться в «Барселоне», Роберто пойдёт на значительное понижение зарплаты

После продуктивной зимней трансферной кампании руководство «Барселоны» взялось решать вопросы с продлением контрактов игроков основного состава. В частности, в последнее время активно идут переговоры с защитником Рональдом Араухо, а также с полузащитниками Гави и Серхи Роберто.

Трудности у каталонцев возникали из-за заинтересованности к этим футболистам со стороны других клубов, а также они не могли сойтись на финансовых аспектах сделок. Однако спустя некоторое время был найден компромисс, передает Mundo Deportivo.

Теперь в «Барселоне» уверены, что Араухо и Гави согласятся на их условия. Ситуация с Роберто немного иная, ведь ему предстоит идти на понижение зарплаты в два раза. Согласно источнику, один из капитанов готов на такой шаг, чтобы остаться в команде.