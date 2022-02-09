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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо и Гави согласны остаться в «Барселоне», Роберто пойдёт на значительное понижение зарплаты

09 Февраля 2022 • 22:54 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.60 3.90 1.73
13.02 23:00

После продуктивной зимней трансферной кампании руководство «Барселоны» взялось решать вопросы с продлением контрактов игроков основного состава. В частности, в последнее время активно идут переговоры с защитником Рональдом Араухо, а также с полузащитниками Гави и Серхи Роберто.

Трудности у каталонцев возникали из-за заинтересованности к этим футболистам со стороны других клубов, а также они не могли сойтись на финансовых аспектах сделок. Однако спустя некоторое время был найден компромисс, передает Mundo Deportivo.

Теперь в «Барселоне» уверены, что Араухо и Гави согласятся на их условия. Ситуация с Роберто немного иная, ведь ему предстоит идти на понижение зарплаты в два раза. Согласно источнику, один из капитанов готов на такой шаг, чтобы остаться в команде.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто Рональд Араухо Гави
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