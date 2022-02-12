​Хави встал на защиту Дембеле

Усман Дембеле мог уйти из «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Клуб пытался расстаться с игроком из-за его нежелания продлить контракт, но закрыть сделку в январе не удалось. В ближайшие месяцы Дембеле будет оставаться игроком «Барселоны». При этом французу придётся сталкиваться с давлением – «Камп Ноу» освистывает игрока при каждом упоминании его фамилии диктором. Главный же тренер каталонцев Хави встал на защиту Усмана.

«Дембеле – игрок «Барселоны». Он поможет команде и обязательно сыграет. Вопрос закрыт. Я хотел дать Усману несколько минут в прошлом матче против «Атлетико», но обстоятельства не позволили», - слова Хави приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.