Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави встал на защиту Дембеле

12 Февраля 2022 • 16:41 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.50 3.90 1.75
13.02 23:00

Усман Дембеле мог уйти из «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Клуб пытался расстаться с игроком из-за его нежелания продлить контракт, но закрыть сделку в январе не удалось. В ближайшие месяцы Дембеле будет оставаться игроком «Барселоны». При этом французу придётся сталкиваться с давлением – «Камп Ноу» освистывает игрока при каждом упоминании его фамилии диктором. Главный же тренер каталонцев Хави встал на защиту Усмана.

«Дембеле – игрок «Барселоны». Он поможет команде и обязательно сыграет. Вопрос закрыт. Я хотел дать Усману несколько минут в прошлом матче против «Атлетико», но обстоятельства не позволили», - слова Хави приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кадис 0:0 Сельта 4.00 3.20 2.05
Идет 8 минута Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.80 3.50 2.50
12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
17:54 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» не забила пенальти и не смогла обыграть «Кадис»
17:45 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:47 · Испания. Ла Лига
​Бэйл неожиданно попал в основу «Реала» - он не играл с лета
16:41 · Испания. Ла Лига
​Хави встал на защиту Дембеле
16:25 · Испания. Ла Лига
​Хави озвучил цель «Барселоны»
15:27 · Испания. Ла Лига
​Директор «Барселоны»: «Непопадание в Лигу чемпионов стало бы катастрофой»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Кавани определился, где хочет продолжить карьеру
13:12 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить полузащитника «Реала»
12:27 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг определился со своим будущим в «Барселоне»
12:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил рекорд в «Твиттере» среди футбольных клубов
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл усиление в «Арсенале»
08:34 · Испания. Ла Лига
Хави озвучил свою позицию по будущему Серхи Роберто в «Барселоне»
07:57 · Испания. Ла Лига
Эмери осчастливил фаната «Вильярреала» - подарил ему свой галстук для свадьбы
07:10 · Испания. Ла Лига
Адама Траоре пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом»
07:00 · Испания. Ла Лига
Юмтити порекомендовали уйти из «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем