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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати временно перебрался в Мадрид

10 Февраля 2022 • 20:44 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.60 3.90 1.73
13.02 23:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати залечивает очередную травму, футболист получил повреждение в матче Кубка Испании против «Атлетика», который его команда проиграла в дополнительное время. Предполагалось, что Фати будет прооперирован, но футболист в итоге предпочел обойтись без хирургического вмешательства и положиться на свой молодой крепкий организм, несмотря на то, что руководство «Барсы» считало, что лучше сделать операцию.

В таком случае Фати восстанавливался бы до следующего сезона, но так есть надежда, что он вернется на поле еще в этом сезоне. Сейчас футболист решил перебраться в Мадрид, где продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает испанское издание AS.

В текущем сезоне Фати сыграл в пяти матчах чемпионата, забив три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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