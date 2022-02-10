Фати временно перебрался в Мадрид

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати залечивает очередную травму, футболист получил повреждение в матче Кубка Испании против «Атлетика», который его команда проиграла в дополнительное время. Предполагалось, что Фати будет прооперирован, но футболист в итоге предпочел обойтись без хирургического вмешательства и положиться на свой молодой крепкий организм, несмотря на то, что руководство «Барсы» считало, что лучше сделать операцию.

В таком случае Фати восстанавливался бы до следующего сезона, но так есть надежда, что он вернется на поле еще в этом сезоне. Сейчас футболист решил перебраться в Мадрид, где продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает испанское издание AS.

В текущем сезоне Фати сыграл в пяти матчах чемпионата, забив три мяча.