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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» установила новый рекорд для испанских дерби

14 Февраля 2022 • 01:39 Комментировать
Эспаньол
2:2
Барселона
окончен

«Барселона» ушла от поражения на последних секундах дерби против «Эспаньола», и, тем самым, избежала поражения от «попугаев» в 24-м матче кряду. В последний раз «Эспаньол» побеждал «Барселону» в матче чемпионата Испании в далеком 2009 году.

С тех пор команды сыграли уже 24 матча, и «Эспаньол» больше не выигрывал. Это самая продолжительная серия в испанском футболе для всех команд, встречи которых расцениваются как дерби (а в Испании таких немало). Предыдущим рекордом являлось противостояние «Реала» и «Атлетико» - с 2000 по 2013 год «матрасники» не могли выиграть в 23 матчах кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона
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