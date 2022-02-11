Обамеянг верен себе - раскатывает по Барселоне на болиде Ferrari

Новобранец «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг известен как любитель дорогих машин - в его гараже самые разнообразные марки, в основном с претензиями на спортивность. Теплая Каталония - отличное место погонять на красивых машинах даже зимой.

Теперь на тренировки «Барселоны» Обамеянг неизменно приезжает среди первых, а его Ferrari 488 GTB сильно выделяется среди остальных, гораздо более скромных машин на парковке для футболистов клуба. Как сообщает El Mundo Deportivo, стоит машина Обамеянга примерно 400 тысяч евро, в зависимости от комплектации.

Но это далеко не единственное роскошное авто в коллекции 32-летнего габонца - есть у него и Lamborghini Aventador, и Ferrari 812 Superfast, и Range Rover Sport Mansory. Впечатляющий гараж.