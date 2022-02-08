Защитники «Барселоны» - самые забивные в текущем сезоне Ла Лиги

Уже восемь мячей записали на свой счет в текущем сезоне защитники «Барселоны» - и это лучший результат в чемпионате Испании, наряду с «Вильярреалом», оборонцы которого также забили восемь мячей. По семь голов на счету защитников «Валенсии», по шесть забили оборонцы «Осасуны» и мадридского «Реала».

Самым эффективным защитником «Барселоны» с точки зрения забитых мячей является Рональд Араухо - 3 гола. Два мяча записал на свой счет Серхи Роберто, по голу - Херард Пике, Дани Алвес и Жорди Альба. Любопытно, что в минувшем матче с «Атлетико» три из четырех голов забили как раз защитники - Альба, Араухо и Алвес.