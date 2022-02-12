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У «Челси» есть возможность не отпустить Аспиликуэту в «Барселону»

12 Февраля 2022 • 00:49 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.70 4.00 1.70
13.02 23:00

«Барселона» считает представителя «Челси» Сезара Аспиликуэту идеальным футболистом на позицию правого защитника. Летом каталонцы попытаются окончательно оформить подписание испанца на правах свободного агента.

Впрочем, лондонцы могут помешать уходу своего капитана, если сами этого захотят. Как стало известно журналистам газеты Sport, в контракте опытного игрока прописаны определенные пункты, благодаря которым у руководства «синих» есть возможность продлить сотрудничество еще на один сезон в одностороннем порядке без согласия самого Аспиликуэты.

При этом отмечается, что сам защитник не против еще некоторое время провести в составе «Челси», ссылаясь на хорошие взаимоотношения с главным тренером Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сезар Аспиликуэта
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