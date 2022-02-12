Хави восхищается Гави

В последнее время появились слухи, что каталонским вундеркиндом Гави заинтересовались именитые клубы из АПЛ, в частности, «Ливерпуль». Не исключено, что ему придется в итоге покинуть «Барселону», хотя сам полузащитник вроде бы покидать Каталонию не хочет и чувствует себя вполне счастливым в своем нынешнем клубе. Нахваливает его и Хави, главный тренер «Барсы».

- Он перехватывает мячи, очень часто, давит на соперника после потерь. Это все очень хорошо, он умеет держаться на поле, как быть третьим человеком и помочь в розыгрыше, когда надо вернуться назад. Для семнадцати лет все это смотрится очень здорово. Работать с ним очень приятно, я наслаждаюсь тренировками с Гави, - заявил Хави, слова которого приводит El Mundo Deportivo.