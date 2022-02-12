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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави восхищается Гави

12 Февраля 2022 • 22:47 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.50 3.90 1.75
Через 23 ч. 15 мин.

В последнее время появились слухи, что каталонским вундеркиндом Гави заинтересовались именитые клубы из АПЛ, в частности, «Ливерпуль». Не исключено, что ему придется в итоге покинуть «Барселону», хотя сам полузащитник вроде бы покидать Каталонию не хочет и чувствует себя вполне счастливым в своем нынешнем клубе. Нахваливает его и Хави, главный тренер «Барсы».

- Он перехватывает мячи, очень часто, давит на соперника после потерь. Это все очень хорошо, он умеет держаться на поле, как быть третьим человеком и помочь в розыгрыше, когда надо вернуться назад. Для семнадцати лет все это смотрится очень здорово. Работать с ним очень приятно, я наслаждаюсь тренировками с Гави, - заявил Хави, слова которого приводит El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Гави
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