Хави назвал главную цель «Барселоны» на сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона. Как оказалось, каталонцы уже не пытают надежд угнаться за мадридским «Реалом» в борьбе за золотые медали внутреннего первенства.

«На данный момент наша главная цель – это гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. Сейчас у нас есть хорошие шансы, но не хочу делать громкие высказывания. Трансферная компания? Еще рано говорить, я пока все еще взволнован, если речь идет о комплектации состава», - приводит слова испанского специалиста портал Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера «Барселона» выдала чуть ли не свой самый лучший матч при Хави, обыграв со счетом 4:2 главного конкурента, «Атлетико».