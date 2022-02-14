«Барселона» забила уже на второй минуте и едва не проиграла дерби

Каталонское дерби украсило программу 24-го тура Ла Лиги. Уже на второй минуте Педро удалось замкнуть прострел на дальнюю штангу. Соперник отыгрался под перерыв, Серхи Дардер получил скидку под удар и поразил дальний угол. На 58-й минуте Гави вывел «Барселону» вперед, но лишь на мгновения, пока смотрелся видеоповтор - вне игры. А вот «Эспаньол» ответил отличным пасом Дардера, и Рауль де Томас забил второй гол.
Перед финальным свистком Нико Рибаудо и Херард Пике схлопотали по удалению за стычку, а в последней атаке Люк де Йонг замкнул головой фланговый прострел - 2:2.
«Барселона» делит четвертое место с «Атлетиком».
Протокол игры
|2'Педри (0:1)
|(1:1) Дардер Серхи40'
|(2:1) Рауль де Томас64'
|90'Де Йонг Люк (2:2)
Лопес Диего•Видаль Алеш 89' (Калеро Фернандо ( 89') •Серхи Гомес•Кабрера Леандро•Педроса Адриа•Баре Кейди 23' 62' (Ману Морланес ( 62'•Мерида Фран 70') •Пуадо Хавьер • 76'Эррера Янгель•Дардер Серхи•Де Вильена Тонни 60' 61' (Рибаудо Нико ( 61' 90' ) • 90'Рауль де Томас
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино•Араухо Рональд 46' (Гарсия Эрик ( 46' ) • 78'Пике Херард 74' • 90'Альба Жорди 72' (Гонсалес Нико ( 72' ) • 83'Педри 89' (Де Йонг Люк ( 89') •Бускетс Серхио•Де Йонг Френки 62' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 62') •Траоре Адама•Торрес Ферран•Гави 72' (Дембеле Усман ( 72')
13 февраля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
так то отыграли неплохо, и моменты были. но вот со взаимодействием пока проблемы. не понял, почему Де Йонг Френки ушёл с левого фланга. с Альбой у них хорошее понимание. Дембеле даже хорошо себя показал, старался обострить игру, хотя и достаточно прямолинейно. Обамеянг пока мимо игры, а вот Люк на мастерстве принёс хотя бы очко.
игра налаживается, но работы у Хави ещё очень много, как и проблем. а попугаям желаю свалиться в сегунду с такими манерами. им там самое место.
Предсказуемость. Навесы, прострелы - вот и всё. Индивидуальное ничего не проходило.
И хромает акцентированное завершение - всё на авось.
Понравилась только первая треть матча. Потом сбавили внимание и старание при завершении. Как последнее исправить очень классно показал новичкам де Йонг на 96-1 минуте. Мастерство.
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