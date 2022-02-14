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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» забила уже на второй минуте и едва не проиграла дерби

14 Февраля 2022 • 01:00 Комментировать (15)
Эспаньол
2:2
Барселона
окончен

Каталонское дерби украсило программу 24-го тура Ла Лиги. Уже на второй минуте Педро удалось замкнуть прострел на дальнюю штангу. Соперник отыгрался под перерыв, Серхи Дардер получил скидку под удар и поразил дальний угол. На 58-й минуте Гави вывел «Барселону» вперед, но лишь на мгновения, пока смотрелся видеоповтор - вне игры. А вот «Эспаньол» ответил отличным пасом Дардера, и Рауль де Томас забил второй гол.

Перед финальным свистком Нико Рибаудо и Херард Пике схлопотали по удалению за стычку, а в последней атаке Люк де Йонг замкнул головой фланговый прострел - 2:2.

«Барселона» делит четвертое место с «Атлетиком».

Протокол игры  
Эспаньол 2:2Барселона
  2'Педри (0:1)
(1:1) Дардер Серхи40'   
(2:1) Рауль де Томас64'   
  90'Де Йонг Люк (2:2)
Лопес ДиегоВидаль Алеш  89' (Калеро Фернандо (  89') Серхи ГомесКабрера ЛеандроПедроса АдриаБаре Кейди   23'  62' (Ману Морланес (  62'Мерида Фран  70') Пуадо Хавьер   76'Эррера ЯнгельДардер СерхиДе Вильена Тонни   60'  61' (Рибаудо Нико (  61'   90'   90') Рауль де Томас
Запасные: Лэй УМелендо ОскарДимата ЛандриДидак ВильяМорон ЛоренцоЛьямбрич МигельЭмбарба АдрианГарсия Жоан
Тер Штеген Марк-АндреДест СерджиноАраухо Рональд  46' (Гарсия Эрик (  46'   78') Пике Херард   74'   90'Альба Жорди  72' (Гонсалес Нико (  72'   83') Педри  89' (Де Йонг Люк (  89') Бускетс СерхиоДе Йонг Френки  62' (Обамеянг Пьер-Эмерик (  62') Траоре АдамаТоррес ФерранГави  72' (Дембеле Усман (  72')
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардНето МурараМингеса ОскарАбдессамад ЭззалзулиЮтгла ФерранТенас Арнау
13 февраля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Эспаньол Барселона
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Комментарии (15)
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Рейтинг комментариев
pol-black
14 Февраля 2022 в 01:11
после хорошего матча с матрасниками вот такое дерби. конечно, нужно было ожидать упорной борьбы от попугаев, их постоянных падений, кривляний, провокаций, все же знают, что это - команда с очень грязной игрой. но Барса не с этим не справилась, а с собственными ошибками. если в первом мяче трудно было что-то сделать против гола, то во втором чистая ошибка Гарсии. стоять как столб и смотреть как соперник за спиной принимает мяч - это не уровень защитника Барсы.
так то отыграли неплохо, и моменты были. но вот со взаимодействием пока проблемы. не понял, почему Де Йонг Френки ушёл с левого фланга. с Альбой у них хорошее понимание. Дембеле даже хорошо себя показал, старался обострить игру, хотя и достаточно прямолинейно. Обамеянг пока мимо игры, а вот Люк на мастерстве принёс хотя бы очко.
игра налаживается, но работы у Хави ещё очень много, как и проблем. а попугаям желаю свалиться в сегунду с такими манерами. им там самое место.
Шарипов Тахир
14 Февраля 2022 в 01:06
Ну, братцы-Барсоманы, повезло нам сегодня. Успели отскочить от потери 3 очков. Хотя бы очко взяли. Не очень понятно, почему против более сильного соперника в лице Атлетико М сыграли очень достойно. А против откровенного, даже не середнячка Ла Лиги, а скорее аутсайдера, сыграли столь не убедительно. Видимо, еще надо пройти немало, чтобы легко проходить таких соперников.
375297059505
14 Февраля 2022 в 01:09
в дерби никогда легко не было, особенно на поле Эспаньола
pol-black
14 Февраля 2022 в 01:12
попугаи любят Барсе подгадить. против других сыграют блёкло, зато в дерби им нужно из кожи вон вылезти, но подос..ать соседям.
375297059505
14 Февраля 2022 в 01:05
Торрес и Гарсия-два недофутболиста. И такой шлак сейчас играет в Барселоне
Шарипов Тахир
14 Февраля 2022 в 01:07
Согласен. Один постоянно привозит голы или удаляется на ровном месте, другой почему-то напрочь не виден на поле. За что заплатили, кажется, более 60 млн. евро?
375297059505
14 Февраля 2022 в 01:11
меня другое волнует-почему Хави этого не видит и постоянно ставит первого в основу, а второго в запас... где Умтити? Еще же вроде молодой защитник у нас есть... почему этого???
pol-black
14 Февраля 2022 в 01:14
Умтити же травмирован был.
pol-black
14 Февраля 2022 в 01:13
Торрес хоть пытается обострять, хоть и топорно играет, а вот Гарсия постоянно ошибается.
779
14 Февраля 2022 в 01:03
Так оказалось, что каких то неожиданных для соперника решений Эспаньол создал больше, чем та, которая должна быть креативной. Вот и результат. С учётом минимальной активности Эспаньола в атаке им хватило двух откровенных зевков обороны Барсы.
Предсказуемость. Навесы, прострелы - вот и всё. Индивидуальное ничего не проходило.
И хромает акцентированное завершение - всё на авось.
Понравилась только первая треть матча. Потом сбавили внимание и старание при завершении. Как последнее исправить очень классно показал новичкам де Йонг на 96-1 минуте. Мастерство.
375297059505
14 Февраля 2022 в 01:07
Хави надо было Де Йонга раньше выпускать против такой обороны... непонятно, чего он ждал до 89-ой
Шарипов Тахир
14 Февраля 2022 в 01:09
Зато Хави очень много жестикулирует и что-то изображает для своих игроков, почти как артист Больших и Малых театров!
pol-black
14 Февраля 2022 в 01:11
записочки ещё пишет.
779
14 Февраля 2022 в 01:18
Не понятно, но неспроста же он его не выпускает. Хотя может быть просмотр пополнения считает более важной задачей.
375297059505
14 Февраля 2022 в 01:20
может быть... это мы ждем только побед от команды... а у тренера, видимо, другие планы на сезон
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окончен Леванте 2:4 Бетис 3.20 3.50 2.20
окончен Реал Сосьедад 2:0 Гранада 1.37 4.70 9.20
окончен Эспаньол 2:2 Барселона 5.10 3.90 1.75
14.02  23:00 Мальорка ... Атлетик Б 3.25 3.20 2.36
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