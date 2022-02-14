«Барселона» забила уже на второй минуте и едва не проиграла дерби

Каталонское дерби украсило программу 24-го тура Ла Лиги. Уже на второй минуте Педро удалось замкнуть прострел на дальнюю штангу. Соперник отыгрался под перерыв, Серхи Дардер получил скидку под удар и поразил дальний угол. На 58-й минуте Гави вывел «Барселону» вперед, но лишь на мгновения, пока смотрелся видеоповтор - вне игры. А вот «Эспаньол» ответил отличным пасом Дардера, и Рауль де Томас забил второй гол.

Перед финальным свистком Нико Рибаудо и Херард Пике схлопотали по удалению за стычку, а в последней атаке Люк де Йонг замкнул головой фланговый прострел - 2:2.

«Барселона» делит четвертое место с «Атлетиком».