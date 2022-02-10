Роберто настраивается покинуть «Барселону»

У Серхи Роберто, автора памятного шестого гола в ворота «ПСЖ» весной 2017 года (6:1), не просматривается будущего в «Барселоне». В конце сезона его контракт истекает, не так давно клуб предложил ему новый контракт со снижением гонораров, однако Серхи предпочитает покинуть «Барсу» и попробовать себя в другом месте. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Сейчас 30-летний футболист залечивает травму, в текущем сезоне он сыграл в девяти матчах чемпионата, отметившись двумя голами. В «Барселоне» Серхи Роберто провел всю свою взрослую карьеру, перейдя туда в 14-летнем возрасте из «Химнастика».