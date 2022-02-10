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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роберто настраивается покинуть «Барселону»

10 Февраля 2022 • 01:47 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
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13.02 23:00

У Серхи Роберто, автора памятного шестого гола в ворота «ПСЖ» весной 2017 года (6:1), не просматривается будущего в «Барселоне». В конце сезона его контракт истекает, не так давно клуб предложил ему новый контракт со снижением гонораров, однако Серхи предпочитает покинуть «Барсу» и попробовать себя в другом месте. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Сейчас 30-летний футболист залечивает травму, в текущем сезоне он сыграл в девяти матчах чемпионата, отметившись двумя голами. В «Барселоне» Серхи Роберто провел всю свою взрослую карьеру, перейдя туда в 14-летнем возрасте из «Химнастика».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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