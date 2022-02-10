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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адама Траоре: Я всегда жаждал вернуться в «Барселону»

10 Февраля 2022 • 01:29 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.60 3.85 1.73
13.02 23:00

Атакующий полузащитник Адама Траоре вернулся в «Барселону» и сразу же заработал положительные отзывы благодаря своей техничности и фланговой скорости. Траоре сумел обострить игру команды, и в минувшем матче с «Атлетико» «Барселона» всего лишь во второй раз в сезоне забила четыре гола за матч.

- Я всегда мечтал вернуться, но иногда приходится идти другим путем. Но цель изначально была ясна - вернуться в «Барселону». Тут мой дом, тут моя семья, важно и то, что моя реальная семья живет также тут. Когда меня позвали обратно, я даже не раздумывал. Сейчас я стал опытнее и могу больше дать клубу, - приводит слова Траоре Cope.

Адама Траоре выступал за «Барселону» с 2013 по 2015 год, но провел лишь два матча. Затем он покинул клуб и перебрался в Англию, где сменил несколько клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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