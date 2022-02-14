Де Томас из «Эспаньола» повторил достижение Карпина 19-летней давности

Рауль де Томас из «Эспаньола» поразил ворота «Барселоны» в домашнем матче своего клуба, но победить «Эспаньол» все-таки не сумел. Для де Томаса этот гол означал то, что в текущем сезоне в домашних матчах ему удалось забить «Атлетико», «Реалу» и «Барселоне» - трем «китам» испанского футбола. В 21-м веке такое случалось только четыре раза.

Первым стал Дарко Ковачевич в сезоне 2002/2003, через год, в сезоне 2003/2004, это сделал выступавший тогда за «Реал Сосьедад» Валерий Карпин (ныне - тренер российской сборной по футболу), и, наконец, Диего Милито в сезоне 2006/2007.