Пике не собирается завершать профессиональную карьеру

В последнее время в испанской прессе начали ходить слухи, что опытный защитник «Барселоны» Херард Пике всерьез задумывается о завершении профессиональной карьеры. Предполагалось, что он повесит бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона и начнет работать в структуре каталонского клуба.

Впрочем, эту информацию опровергли журналисты газеты Sport. Согласно источнику, Пике не планирует уходить из футбола. Игрок понимает, что ему доверяет главный тренер команды Хави Эрнандес, поэтому он намерен продолжить свои выступления и помогать более молодым ребятам.

Более того, Пике до сих пор чувствует себя хорошо в плане физических кондиций, не испытывая определенных проблем со здоровьем, гласит источник.