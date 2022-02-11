Помимо усиления средней и атакующей линии, «Барселона» намерена приобрести еще одного голкипера для конкуренции с Марком-Андре Тер Штегеном. Новый тренерский штаб решил, что команде необходим второй вратарь, которому они смогу доверять в кубковых турнирах.

Отмечается, что каталонцы рассматривают перспективных футболистов с прицелом на будущее. Таким образом, в шорт-листе клуба уже оказались Илан Мелье из «Лидса», Бартломей Драговски из «Фиорентины», Яссин Буну из «Севильи», Маартен Вандервордт из «Генка» и Альбан Лафон из «Нанта».

Подобными сведениями поделились журналисты местного издания Mundo Deportivo, добавив, что в скором времени «Барселона» начнет обращаться в команды с официальными запросами касательно потенциальных трансферов.