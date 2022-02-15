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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике обошел Пуйоля по количеству матчей в футболке «Барселоны»

15 Февраля 2022 • 02:31 Комментировать
Эспаньол
2:2
Барселона
окончен

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике сыграл свой 594-й матч в футболке «блауграны», это был дерби с «Эспаньолом», и по количеству матчей в футболке «Барсы» Пике прошел Карлеса Пуйоля, который сыграл 593 матча.

Впереди в этой классификации лишь считанные фамилии - это Лионель Месси с 778 матчами, которому лишь немного уступает нынешний тренер клуба Хави - 767 матчей. Затем идут Андрес Иньеста, у которого 674 матча, и Серхио Бускетс с 660-ю матчами. Впрочем, карьера Бускетса продолжается, и пройти Иньесту он сможет, скорее всего, уже в этом сезоне.

Что до Пике, то, по слухам, этот сезон может оказаться для него последним в составе «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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