Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» согласилась на переименование стадиона в рамках нового спонсорского супер-контракта со Spotify

09 Февраля 2022 • 07:23 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.60 3.90 1.73
13.02 23:00

«Барселона» решилась на смену названия «Камп Ноу» в рамках нового спонсорского соглашения с компанией Spotify - крупнейшей в мире платформой потоковой музыки. Правда, речь идет, согласно информации RAC1, об относительно краткосрочном контракте - сроком на три года. Первоначально сообщалось, что соглашение может быть рассчитано на 15-30 лет, но пока что все скромнее. Удовольствие видеть свой бренд в названии одного из лучших стадионов мира обойдется Spotify в 280 миллионов евро на три сезона.

Помимо этого, логотипы компании будут присутствовать, разумеется, на футболках мужской и женской «Барселоны». Вступит в силу контракт со следующего сезона, как раз когда рекламные площади на футболках освободит прежний спонсор, Rakuten, пятилетний контракт с которым истекает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Камп Ноу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
07:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» согласилась на переименование стадиона в рамках нового спонсорского супер-контракта со Spotify
06:19 · Испания. Ла Лига
Обамеянг надеется выйти в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Эспаньолом»
05:57 · Италия. Серия А
«Барселона» ждёт окончания контракта Брозовича, дабы подписать его как свободного агента
01:58 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» хочет перехватить лидера «Алавеса»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Мане интересуется возможностью перехода в «Барселону» или «Реал»
00:37 · Испания. Ла Лига
Модрич назвал футбольного идола своего детства
08 Февраля
22:36 · Испания. Ла Лига
Каземиро – о своём стиле игры: «У меня никогда не было цели нанести вред сопернику»
22:17 · Испания. Ла Лига
Защитники «Барселоны» - самые забивные в текущем сезоне Ла Лиги
21:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» вступил в переговоры с агентами Усмана Дембеле по поводу потенциального перехода 3 слухи
20:41 · Россия. Премьер-лига
Понсе поделился мотивами ухода из «Спартака»
20:35 · Испания. Ла Лига
После окончания карьеры Марсело хочет выпускать мужское белье
18:27 · Испания. Ла Лига
​Серхи Роберто потратил почти 7 тысяч евро, чтобы варить вкусный кофе 1
16:50 · Испания. Ла Лига
Новый контракт Модрича является вопросом времени для «Реала»
16:42 · Италия. Серия А
В «Атлетико» присматриваются к Симоне Индзаги слухи
15:27 · Испания. Ла Лига
​Беллетти: «Я был в расцвете сил, но не мог даже ударить Месси» 2
Все новости
Рекомендуем