«Барселона» согласилась на переименование стадиона в рамках нового спонсорского супер-контракта со Spotify

«Барселона» решилась на смену названия «Камп Ноу» в рамках нового спонсорского соглашения с компанией Spotify - крупнейшей в мире платформой потоковой музыки. Правда, речь идет, согласно информации RAC1, об относительно краткосрочном контракте - сроком на три года. Первоначально сообщалось, что соглашение может быть рассчитано на 15-30 лет, но пока что все скромнее. Удовольствие видеть свой бренд в названии одного из лучших стадионов мира обойдется Spotify в 280 миллионов евро на три сезона.

Помимо этого, логотипы компании будут присутствовать, разумеется, на футболках мужской и женской «Барселоны». Вступит в силу контракт со следующего сезона, как раз когда рекламные площади на футболках освободит прежний спонсор, Rakuten, пятилетний контракт с которым истекает.