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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Араухо извинился за своё поведение в дерби с «Эспаньолом»

14 Февраля 2022 • 16:22 Комментировать
Эспаньол
2:2
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо принёс извинения за своё поведение в воскресном дерби против «Эспаньола». Когда Нико Меламеда удалили с поля, Араухо что-то говорил сопернику. Футболист «сине-гранатовых» опускал большой палец вниз и явно показывал, что «Эспаньол» должен вылететь во второй дивизион.

«Я хотел бы извиниться перед фанатами «Эспаньола» за свой поступок. Это было результатом напряжения в невероятно принципиальном дерби. Я уважаю конкурирующие клубы и их болельщиков, поэтому не горжусь тем, что произошло», - написал Араухо в социальных сетях.

Напомним, что «Эспаньол» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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