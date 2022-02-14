​Араухо извинился за своё поведение в дерби с «Эспаньолом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо принёс извинения за своё поведение в воскресном дерби против «Эспаньола». Когда Нико Меламеда удалили с поля, Араухо что-то говорил сопернику. Футболист «сине-гранатовых» опускал большой палец вниз и явно показывал, что «Эспаньол» должен вылететь во второй дивизион.

«Я хотел бы извиниться перед фанатами «Эспаньола» за свой поступок. Это было результатом напряжения в невероятно принципиальном дерби. Я уважаю конкурирующие клубы и их болельщиков, поэтому не горжусь тем, что произошло», - написал Араухо в социальных сетях.

Напомним, что «Эспаньол» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 2:2.