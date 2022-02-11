Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай хотел бы остаться в «Барселоне» и отклонил в январе несколько предложений

11 Февраля 2022 • 17:12 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.70 3.90 1.70
13.02 23:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай верит в свое будущее в каталонском суперклубе, а потому отклоняет предложения из других мест. В частности, им, как сообщает издание Sport, интересовался итальянский. «Наполи»

По словам Депая, в январе у него уже были возможности уйти из клуба, но он предпочел остаться в клубе, в котором выступает лишь несколько месяцев. Депай верит в то, что именно в «Барселоне» он сможет добиться успеха. Решение он намерен принять ближе к лету. Ранее Депай провел четыре года в «Лионе», а перед этим защищал цвета ПСВ и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.02  23:00 Севилья ... Эльче 1.34 5.20 10.00
12.02  16:00 Кадис ... Сельта 3.85 3.50 2.02
12.02  18:15 Вильярреал ... Реал Мадрид 2.80 3.50 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
17:12 · Испания. Ла Лига
Депай хотел бы остаться в «Барселоне» и отклонил в январе несколько предложений
16:49 · Англия. Премьер-лига
Алонсо о возможном переходе в «Барселону»: «Хочу остаться в «Челси»
14:35 · Германия. Бундеслига
​«Реал» сообщил Холанну, что не сможет подписать его летом слухи
13:59 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Реала» попал в сферу интересов трёх грандов АПЛ
13:23 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Фелиша
13:14 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» Пуч оставил автограф на живой свинье видео
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «Манчестер Сити» и ещё шесть топ-клубов претендуют на форварда «Бенфики»
12:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» пока не принял решения по Асенсио
12:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла альтернативу Холанну в испанском клубе
10:38 · Италия. Серия А
«Барселона» нашла в «Милане» замену Бускетсу 1
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» впечатлена игрой Коутиньо и хочет выкупить его у «Барселоны»
08:40 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» рассматривает двух тренеров на замену Симеоне
08:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» продлил контракт с сыном Симеоне
01:45 · Испания. Кубок
«Атлетик» не удержал победу в матче с «Валенсией», Черышев просидел на скамейке 1
00:56 · Испания. Ла Лига
Обамеянг верен себе - раскатывает по Барселоне на болиде Ferrari 2
Все новости
Рекомендуем