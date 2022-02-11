Депай хотел бы остаться в «Барселоне» и отклонил в январе несколько предложений

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай верит в свое будущее в каталонском суперклубе, а потому отклоняет предложения из других мест. В частности, им, как сообщает издание Sport, интересовался итальянский. «Наполи»

По словам Депая, в январе у него уже были возможности уйти из клуба, но он предпочел остаться в клубе, в котором выступает лишь несколько месяцев. Депай верит в то, что именно в «Барселоне» он сможет добиться успеха. Решение он намерен принять ближе к лету. Ранее Депай провел четыре года в «Лионе», а перед этим защищал цвета ПСВ и «Манчестер Юнайтед».