Хави прокомментировал потерю очков в дерби с «Эспаньолом»

В 24-м туре чемпионата Испании состоялось каталонское дерби – «Барселона» встречалась с соседями из «Эспаньола». Игра получилась боевой и завершилась вничью со счетом 2:2.

После окончания противостояния наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес подвел итоги матча.

«Мы настраивались на победу, однако, учитывая, что уступали по ходу встречи, ничья – не самый плохой результат. «Барса» играла лучше соперника, создала больше голевых моментов. Думаю, мы доминировали и потеряли два балла», - передает слова тренера газета Marca.

После 22 туров Ла Лиги «Барселона» располагается на четвертом месте в турнирной таблице.