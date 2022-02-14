Педри: «Барселона» заработала очко, которое почти упустила»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о ничейном результате в поединке с «Эспаньолом». Каталонское дерби завершилось со счетом 2:2. «Сине-гранатовые» смогли спастись в компенсированное время.

«Мы уступали в счете, но в самой концовке смогли восстановить равновесие. «Барселона» заработала очко, которое практически упустила. Но мы все равно разочарованы таким результатом. Приезжали за победой, а в итоге довольствуемся ничьей», - приводит слова полузащитника Mundo Deportivo.

После этого матча подопечные Хави набрали 39 баллов и занимают четвертую строчку в таблице Ла Лиги.