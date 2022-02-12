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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави озвучил цель «Барселоны»

12 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.50 3.90 1.75
13.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами перед дерби с «Эспаньолом», которое пройдёт в воскресенье. Среди прочего, молодой тренер высказался о цели команды на текущий чемпионат.

«Мы ничего не исключаем, но дистанция непростая. Цель – финишировать в первой четвёрке, но мы ничего не исключаем. Ощущения становятся всё лучше и лучше, посмотрим, насколько мы способны конкурировать», - слова Хави на своих страницах приводит Marca.

Матч между «Эспаньолом» и «Барселоной» стартует 13 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
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