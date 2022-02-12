​Хави озвучил цель «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами перед дерби с «Эспаньолом», которое пройдёт в воскресенье. Среди прочего, молодой тренер высказался о цели команды на текущий чемпионат.

«Мы ничего не исключаем, но дистанция непростая. Цель – финишировать в первой четвёрке, но мы ничего не исключаем. Ощущения становятся всё лучше и лучше, посмотрим, насколько мы способны конкурировать», - слова Хави на своих страницах приводит Marca.

Матч между «Эспаньолом» и «Барселоной» стартует 13 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.