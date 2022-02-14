Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес открыл счет в барселонском дерби уже на 74-й секунде матча - Бускетс перехватил мяч на чужой половине поля, отпасовал Альбе, тот навесил на Педри и счет был открыт. В результате этот гол стал самым быстрым в каталонском дерби в 21-м веке. Правда, «Эспаньол» сумел сравнять счет еще в первом тайме. Для Педри этот гол стал первым в сезоне, из-за травмы он провел лишь горстку матчей в текущем сезоне.«Барселона» перед матчем занимала пятое место в турнирной таблице, «Эспаньол» - тринадцатое.
Педри забил самый быстрый гол в барселонском дерби в 21-м веке
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