Юмтити порекомендовали уйти из «Барселоны»

Самуэль Юмтити практически перестал появляться в составе «Барселоны», отчасти из-за травм, отчасти из-за утраты доверия со стороны главного тренера, и все чаще раздаются голоса , призывающие его покинуть каталонский суперклуб. Так считает и хавбек «Эспаньола» Серхио Дардер, который в прошлом выступал вместе с Юмтити в «Лионе».

- Люди видят все эти сложности, и когда ты попадаешь в такую полосу, то надо просто уходить, - считает Дардер, слова которого приводит AS.

В воскресенье «Эспаньол» и «Барселона» сойдутся в матче 24-го тура чемпионата Испании. это будет барселонское дерби.