По всей видимости, новый тренерский штаб «Барселоны» уже не рассчитывает на нападающего Мемфиса Депая, который только лишь прошлым летом присоединился к каталонской команде. Руководство клуба активно ищет покупателя на голландца, начав предметные переговоры с «Наполи».

По информации местного издания Calciomercato, неаполитанцы заинтересованы в приглашении форварда, но пока не уверены, сумеют ли удовлетворить его требования по зарплате.

Примечательно, что Депай до конца сезона вряд ли будет получать игровую практику после подписания новых игроков в атакующую линию. При этом, на счету футболиста к этому моменту восемь голов в 16 матчах чемпионата Испании.