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Чемпионат Италии. Серия А

Депая сватают в «Наполи» слухи

13 Февраля 2022 • 21:39 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.50 3.90 1.75
Через 0 ч. 30 мин.

По всей видимости, новый тренерский штаб «Барселоны» уже не рассчитывает на нападающего Мемфиса Депая, который только лишь прошлым летом присоединился к каталонской команде. Руководство клуба активно ищет покупателя на голландца, начав предметные переговоры с «Наполи».

По информации местного издания Calciomercato, неаполитанцы заинтересованы в приглашении форварда, но пока не уверены, сумеют ли удовлетворить его требования по зарплате.

Примечательно, что Депай до конца сезона вряд ли будет получать игровую практику после подписания новых игроков в атакующую линию. При этом, на счету футболиста к этому моменту восемь голов в 16 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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