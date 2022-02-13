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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави обменялся футболками с наставником «Эспаньола» накануне дерби

13 Февраля 2022 • 17:05 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
4.50 3.90 1.75
Через 5 ч. 7 мин.

Барселонское дерби должно пройти в хорошей и спокойной обстановке, того хотят оба тренера, которым сегодня вечером предстоит сойтись в матче очередного тура Примеры. Накануне матча наставник «Эспаньола» Висенте Морено пригласил тренера «Барселоны» Хави на стадион «Корнелья», на котором командам предстоит сойтись сегодня вечером. Они символически обменялись футболками и пожелали друг другу удачи, сообщает derbyderbyderby.it.

Интересно, что именно с матча с «Эспаньолом» в ноябре началась тренерская карьера Хави в качестве наставника «Барселоны». Тот матч его команда выиграла с минимальным счетом.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Хави Эрнандес Висенте Морено
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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