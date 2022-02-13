Хави обменялся футболками с наставником «Эспаньола» накануне дерби

Барселонское дерби должно пройти в хорошей и спокойной обстановке, того хотят оба тренера, которым сегодня вечером предстоит сойтись в матче очередного тура Примеры. Накануне матча наставник «Эспаньола» Висенте Морено пригласил тренера «Барселоны» Хави на стадион «Корнелья», на котором командам предстоит сойтись сегодня вечером. Они символически обменялись футболками и пожелали друг другу удачи, сообщает derbyderbyderby.it.

Интересно, что именно с матча с «Эспаньолом» в ноябре началась тренерская карьера Хави в качестве наставника «Барселоны». Тот матч его команда выиграла с минимальным счетом.